Son dakika gündem: Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika gündem: Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Kayseri'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Develi karayolu üzerinde meydana gelen kazada N.Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 E 2499 plakalı Renault marka otomobil, Gavurharmanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında aydınlatma direğine çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan N.Ç. ve F.Ş., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan D.Ç.'nin ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç feci şekilde can verdi
Direğe çarpan araç ortadan ikiye bölündü, sıkışan genç feci şekilde can verdi
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Mezuniyet fotoğrafı çekiminden dönen liseli gençler kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Şeyma Subaşı Haluk Bilginer
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:32:03. #1.16#

title