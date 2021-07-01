Son dakika gündem: Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi... Kayseri'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Kayseri'de otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri - Develi karayolu üzerinde meydana gelen kazada N.Ç.'nin sürücüsü olduğu 38 E 2499 plakalı Renault marka otomobil, Gavurharmanı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında aydınlatma direğine çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan N.Ç. ve F.Ş., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan D.Ç.'nin ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil, jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Turan Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı