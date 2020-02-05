Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

05.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:42
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

'nin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Develi'den Kayseri istikametine giden 38 AB 403 plakalı otomobil, Erciyes Aksu mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tümseğe çarptı.

Kazada Ahmet Gün (37) olay yerinde hayatını kaybetti, Murat Y. (40) ile Cuma T. (42) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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