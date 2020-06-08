Kayseri'de trafik kazaları: 7 yaralı
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Kayseri'de trafik kazaları: 7 yaralı

Kayseri'nin Develi ve Melikgazi ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Kayseri'de trafik kazaları: 7 yaralı
08.06.2020 00:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 00:49

Kayseri'nin Develi ve Melikgazi ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 28 H 1924 plakalı traktör ile 20 BHM 18 plakalı otomobil, Develi ilçesi çıkışındaki kavşakta çarpıştı.

Traktörün ikiye ayrıldığı kazada her iki araçtaki Turgay Ş, Mustafa Ş, Meryem S. ve Şaban S. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Develi Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde ise 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında Mehmet H, Bayram D. ile Emre S. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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