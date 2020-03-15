Kayseri'de trafik kazaları: 3 yaralı
Kayseri'de meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
15.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:28
Kayseri'de meydana gelen iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yahya K. yönetimindeki 27 TU 034 plakalı otomobil, İncesu Saraycık Mahallesi'nde mıcıra kapılarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yahya K. ile İsmail U. ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Talas Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen kazada ise sürücü belirlenemeyen 38 UE 881 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Hüseyin Erdem Ö'ye çarptı.
Kazada yaralanan Hüseyin Erdem Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA