Kayseri'de toprağa gömülü erkek cesedi bulundu
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Kayseri'de toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de toprağa gömülü erkek cesedi bulundu

Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu.

Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa gömülü halde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, E.B'den haber alamayan yakınları İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yaptı.

E.B'nin, Abdulbaki Mahallesi'ndeki boş bir araziye gömüldüğü ihbarını alan ekipler, burada yaptıkları kazı çalışmasında erkek cesedi buldu.

Gömüldüğü yerden çıkarılan ceset, otopsi için Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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