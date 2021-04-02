Kayseri'de toprağa gömülü erkek cesedi bulunmasıyla ilgili olarak yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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Kayseri'de toprağa gömülü erkek cesedi bulunmasıyla ilgili olarak yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de toprağa gömülü erkek cesedi bulunmasıyla ilgili olarak yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa gömülü erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa gömülü erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Abdulbaki Mahallesi'ndeki boş alanda 31 Mart'ta E.B'nin cesedinin bulunmasının ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda, olayla bağlantısı olduğu öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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