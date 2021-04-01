Kayseri'de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu
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Kayseri'de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Kayseri'de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde toprağa gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Abdulbaki Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından toprağa gömülmüş bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda cesedin Emrah B.'ye ait olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Emrah B.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili şüpheli olarak tespit edilen Eyüp Y.'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu
Kayseri'de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu
Kayseri'de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu
Kayseri'de toprağa gömülmüş erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

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