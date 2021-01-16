Kayseri'de tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
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Kayseri'de tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

16.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 16.01.2021 16:46
Kayseri'de tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kayseri'de bir kargo şirketine ait kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Kayseri'de bir kargo şirketine ait kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Yıldırım idaresindeki 34 TN 2025 plakalı bir kargo şirketine ait kamyonet, Kuzey Çevreyolu Erkilet mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 16 NAB 78 plakalı tıra arkadan çarpı.

Kazada yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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