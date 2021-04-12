Kayseri'de tipiye yakalanan 70 koyun telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de tipiye yakalanan 70 koyun telef oldu

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel
Kayseri'de tipiye yakalanan 70 koyun telef oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaylada tipiye yakalanan sürüdeki 70 koyun telef oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaylada tipiye yakalanan sürüdeki 70 koyun telef oldu.

Ethem Akay ve 4 arkadaşına ait 600 koyun Yahyalı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Aladağlar İnbaşı mevkiinde aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Bölgeye ulaşmak için yola çıkan ve bir süre arazi araçlarıyla ilerleyen Akay ve arkadaşları, kardan kapanan yolu küreklerle açarak ve yaklaşık 4 kilometre yürüyerek sürüye ulaştı.

Kar altında kalan hayvanlardan 70'nin telef olduğu belirleyen Akay ve arkadaşları, küreklerle açtıkları yoldan kalan koyunları ve kuzularını Zamantı Irmağı kıyısına indirerek kurtarmayı başardı.

Akay, AA muhabirine, 10 Nisan Cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışında sürünün başında olan arkadaşlarıyla bağlantılarının koptuğunu belirtti.

Bunun üzerine ertesi gün sabah erken saatlerde sürüye ulaşmak için yola çıktıklarını belirten Akay, şunları anlattı:

"Sürüye ulaştığımızda hayvanlarımız soğuktan ve kardan etkilenmişti. 70 koyunumuz orada telef olmuş. Hayattan kalanları yine küreklerle yol açarak Zamantı Irmağı kıyısına indirerek kurtarmayı başardık. Zaten baharın gelmesiyle koyunlarımızı yeni çıkarmıştık yaylaya. Kuzularımızın güçleneceği, büyüyeceği bir dönemde böyle bir afetle karşı karşıya kaldık. Kurtardığımız kuzularımızdan 4'ünü de ilçeye getirdikten sonra kaybettik. Bir kısmı da şimdi hasta. Biz geçimimizi çobanlıktan, koyunculuktan kazanan insanlarız. Kaybımız büyük, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Hande Ataizi Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayseri'de tipiye yakalanan 70 koyun telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:05:56. #1.16#
title