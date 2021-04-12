Kayseri'de tipiye yakalanan 70 koyun telef oldu

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaylada tipiye yakalanan sürüdeki 70 koyun telef oldu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaylada tipiye yakalanan sürüdeki 70 koyun telef oldu.

Ethem Akay ve 4 arkadaşına ait 600 koyun Yahyalı ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Aladağlar İnbaşı mevkiinde aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.

Bölgeye ulaşmak için yola çıkan ve bir süre arazi araçlarıyla ilerleyen Akay ve arkadaşları, kardan kapanan yolu küreklerle açarak ve yaklaşık 4 kilometre yürüyerek sürüye ulaştı.

Kar altında kalan hayvanlardan 70'nin telef olduğu belirleyen Akay ve arkadaşları, küreklerle açtıkları yoldan kalan koyunları ve kuzularını Zamantı Irmağı kıyısına indirerek kurtarmayı başardı.

Akay, AA muhabirine, 10 Nisan Cumartesi günü başlayan yoğun kar yağışında sürünün başında olan arkadaşlarıyla bağlantılarının koptuğunu belirtti.

Bunun üzerine ertesi gün sabah erken saatlerde sürüye ulaşmak için yola çıktıklarını belirten Akay, şunları anlattı:

"Sürüye ulaştığımızda hayvanlarımız soğuktan ve kardan etkilenmişti. 70 koyunumuz orada telef olmuş. Hayattan kalanları yine küreklerle yol açarak Zamantı Irmağı kıyısına indirerek kurtarmayı başardık. Zaten baharın gelmesiyle koyunlarımızı yeni çıkarmıştık yaylaya. Kuzularımızın güçleneceği, büyüyeceği bir dönemde böyle bir afetle karşı karşıya kaldık. Kurtardığımız kuzularımızdan 4'ünü de ilçeye getirdikten sonra kaybettik. Bir kısmı da şimdi hasta. Biz geçimimizi çobanlıktan, koyunculuktan kazanan insanlarız. Kaybımız büyük, devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil