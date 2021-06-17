Kayseri'de tesisleşme hızla büyüyor
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Kayseri'de tesisleşme hızla büyüyor

Kayseri'de tesisleşme hızla büyüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tesisleşme çalışmaları hızla devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde tesisleşme çalışmaları hızla devam ediyor. Pandemi sürecinin girmesi ve tesislerin kapanması ile birlikte ihtiyaç duyulan tesislerde bakım onarım çalışmaları ve yeni tesisler hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

Olimpik yüzme havuzunun arkasına yapılacak olan atölyenin temelinin atılması, havuzda, çok amaçlı spor salonun, yemekhane gibi yerlerde gerekli bakım onarım çalışmaları hızlı bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Sporcularımızın ve personelimizin kullanım alanlarında gerekli bakım onarım çalışmaları yapıyoruz. Pandemi dönemiyle birlikte alınan kararlar doğrultusunda birçok tesisimiz kapalı durumda olduğu için bu dönemi tesisler açılana kadar fırsata çevirerek bakım onarım çalışmaları başlattık. Yeni başlatmış olduğumuz projelerle Kayseri'ye daha modern tesisler kazandırmak için çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'de tesisleşme hızla büyüyor
Kayseri'de tesisleşme hızla büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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