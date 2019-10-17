Kayseri'de terör propagandasına 2 gözaltı

Kayseri'de terör propagandasına 2 gözaltı

KAYSERİ'de, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 1'i İranlı, 2 kişi gözaltına alındı.

17.10.2019 11:21
Kayseri'de terör propagandasına 2 gözaltı

KAYSERİ'de, sosyal medya hesaplarından Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 1'i İranlı, 2 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında Barış Pınarı Harekatı aleyhinde paylaşımlar yaparak, PKK/YPG terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu Damaun P. ve Mahmut C.'yi düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et