Kayseri'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör örgütü YPG/ Pkk operasyonunda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmada, ülkesinde YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.T'nin kentte saklandığı adresi tespit etti.

Merkez Kocasinan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı, ikametteki dijital materyallere el konuldu.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.T, jandarma merkezine götürüldü.