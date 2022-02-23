Kayseri'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda bir zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda bir zanlı yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri'de terör örgütü YPG/PKK operasyonunda bir zanlı yakalandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör örgütü YPG/PKK operasyonunda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör örgütü YPG/ Pkk operasyonunda yabancı uyruklu bir zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmada, ülkesinde YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu A.T'nin kentte saklandığı adresi tespit etti.

Merkez Kocasinan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı, ikametteki dijital materyallere el konuldu.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen A.T, jandarma merkezine götürüldü.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Kayseri, Terör, PKK, YPG, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title