Kayseri'de terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi
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Kayseri'de terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi

17.03.2021 12:22 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:27
Kayseri'de terör örgütü şüphelisi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 1 kişi, adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu M.E.E'nin PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğunu belirledi. Kocasinan ilçesinde yaşayan M.E.E'nin evine operasyon düzenlendi. Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alınırken, evdeki dijital materyallere el konuldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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