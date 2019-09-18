Kayseri'de terör örgütü propagandasına gözaltı

18.09.2019 15:46

KAYSERİ'de Ekrem Y., sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK- YPG/PYD propagandası yaptığı iddia edilen Ekrem Y.'yi gözaltına aldı. Ekrem Y.'nin daha önce Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ve kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) il yönetiminde görev aldığı öğrenilirken, HDP içinde faaliyet yürütmeye devam ettiği belirtildi. Şüpheli Ekrem Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA