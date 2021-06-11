Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası
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Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan yabancı uyruklu sanık 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık A.E. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, yeminli tercüman eşliğinde yaptığı savunmada, PKK/KCK terör örgütü ile hiçbir bağı olmadığını iddia ederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.E'ye, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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