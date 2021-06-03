Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Rakka emiri" olduğu ileri sürülen H.E. ile "örgütün infazcısı" olduğu iddia edilen Y.E.E'nin de aralarında bulunduğu Suriye uyruklu 4 sanık, yargılandıkları davada 6 yıl 3 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Rakka emiri" olduğu ileri sürülen H.E. ile "örgütün infazcısı" olduğu iddia edilen Y.E.E'nin de aralarında bulunduğu Suriye uyruklu 4 sanık, yargılandıkları davada 6 yıl 3 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar H.E, Y.E.E, M.E. ve M.E.E. ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, 4 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanıklar, yeminli tercüman eşliğinde yaptıkları savunmalarında, terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlerini ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık H.E'ye 8 yıl, Y.E.E'ye 7 yıl 6 ay, M.E. ile M.E.E'ye de 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. M.E. ve M.E.E'nin tahliyesine karar veren heyet, diğer sanıkların ise tutukluluğunun devamına hükmetti.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca 13 Kasım 2020'de düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Rakka emiri" olduğu iddia edilen H.E. ve örgütün "infazcısı" olduğu ileri sürülen Y.E.E. ile M.E. ve M.E.E. gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 16 Kasım 2020'de adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Suriye uyruklu sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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