Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi 4 zanlı adli kontrol şatıyla serbest bırakıldı
19.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:59
Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 15 Şubat'ta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan