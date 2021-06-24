Kayseri'de terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ sanığına 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu sanık, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çaptırıldı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu sanık, 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çaptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık A.D. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, yeminli tercüman eşliğinde, suçlamaları reddederek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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