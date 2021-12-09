Kayseri'de terör operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı
Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen, 2017-2021 yıllarında Münbiç'te terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği, örgüt saflarında hendek ve tünel kazdığı tespit edilen Suriye uyruklu E.E. gözaltına alındı.
Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi.
E.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Kayseri Adliyesi'nde nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
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AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri