Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı

17.03.2021 11:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:13
Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Kocasinan ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi olduğu öne sürülen Suriye uyruklu M.E.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.E.E, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Cüneyt Çakır Halis Özkahya Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de terör operasyonunda Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 11:16:09. #1.15#
title