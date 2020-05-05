Kayseri'de terör operasyonu: 7 gözaltı
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Kayseri'de terör operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 7 gözaltı
05.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:49

Kayseri'de düzenlenen terör operasyonunda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen terör operasyonunda, Suriye'deki terör gruplarıyla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Develi ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 7 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, "Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirilecektir." ifadelerini yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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