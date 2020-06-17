Kayseri'de terör operasyonu: 6 gözaltı KAYSERİ'de, polis ekiplerinin terör örgütlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerinin terör örgütlerine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 6 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütleri DEAŞ, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ), PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda; Suriye ve Irak'ta DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 3 kişi, HTŞ içinde faaliyet yürüten 1 kişi ve PKK/KCK-PYD/YPG içinde olan 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA