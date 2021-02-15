Kayseri'de terör operasyonu: 5 gözaltı
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Kayseri'de terör operasyonu: 5 gözaltı

15.02.2021 22:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:49
Kayseri'de terör operasyonu: 5 gözaltı

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de terör örgütü DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince, terör örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu kişi ile PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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