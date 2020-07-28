Kayseri'de terör operasyonu
Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) üyesi bir kişi yakalandı.
28.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 28.07.2020 19:42
Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) üyesi bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pınarbaşı ilçesinden yürütülen çalışma neticesinde HTŞ üyesi olduğu tespit edilen bir kişiyi takibe aldı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda şüpheli kaldığı ikamette gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA