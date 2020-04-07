Kayseri'de terör operasyonu 1 gözaltı
Kayseri'de terör operasyonu 1 gözaltıKAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
07.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:56
Kayseri'de terör operasyonu 1 gözaltı
KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.
Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde belirlenen eve baskın düzenledi. Evde bulunan Suriye uyruklu şüpheli, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA