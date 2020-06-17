Kayseri'de terör operasyonları: 6 gözaltı
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Kayseri'de terör operasyonları: 6 gözaltı

Kayseri'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

17.06.2020 09:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:08

Kayseri'de terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli ile terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içeriside faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 zanlı yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrölünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.

Kayseri'de terör operasyonları: 6 gözaltı

Kaynak: AA

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