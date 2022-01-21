Kayseri'de termometreler -16'yı gösterdi, suni göl buz tuttu - Haberler
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Kayseri'de termometreler -16'yı gösterdi, suni göl buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Güncel

Kayseri'de termometreler -16'yı gösterdi, suni göl buz tuttu Kayseri'de termometreler-16 dereceyi gösterirken, aşırı soğuk nedeniyle suni göl buz buttu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de termometreler -16'yı gösterdi, suni göl buz tuttu

KAYSERİ - Kayseri'de termometreler-16 dereceyi gösterirken, aşırı soğuk nedeniyle suni göl buz buttu.

Kayseri'de Salı günü akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Sabah saatlerinde termometreler -16 dereceyi gösterirken, aşırı soğuk nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabahın ilk ışıklarıyla dışarı çıkan vatandaşlar da, havanın çok soğuk olduğunu söyledi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, vatandaşlara buzlanmayla ilgili uyarılarda bulunarak, "Dik yamaçlarda çığ oluşma riski, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Suni göl buz tuttu

Öte yandan, kentte etkisini gösteren soğuk hava ile birlikte Melikgazi ilçesinde Beştepeler Mesire Alanı'nda bulunan suni gölde buz tuttu.

Kayseri'de termometreler -16'yı gösterdi, suni göl buz tuttu

Kayseri'de termometreler -16'yı gösterdi, suni göl buz tuttu

Kayseri'de termometreler -16'yı gösterdi, suni göl buz tuttu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

Kayseri, Salı, kar, Güncel, Haber

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