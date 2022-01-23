Kayseri'de temizlik maddesi içen bebek zehirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de temizlik maddesi içen bebek zehirlendi

Kayseri'de temizlik maddesi içen bebek zehirlendi
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de evdeki temizlik maddesini içince zehirlenen 3 yaşındaki bebek, tedavi altına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evdeki temizlik maddesini içince zehirlenen 3 yaşındaki bebek, tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, B.Ş, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Gülseren Sokak'taki evlerinde bulunan temizlik maddesini içti.

Ailesinin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

B.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

Hürriyet, Kayseri, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title