Kayseri'de temizlik maddesi içen bebek zehirlendi
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Kayseri'de evdeki temizlik maddesini içince zehirlenen 3 yaşındaki bebek, tedavi altına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de evdeki temizlik maddesini içince zehirlenen 3 yaşındaki bebek, tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, B.Ş, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Gülseren Sokak'taki evlerinde bulunan temizlik maddesini içti.
Ailesinin durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
B.Ş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
AA / Sercan Küçükşahin - Son Dakika Haberleri