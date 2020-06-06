Kayseri'de temizlediği silahı kazara ateş alan kişi yaralandı
Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir kişi silahını temizlerken, kazara kendini yaraladı.
06.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:49
Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir kişi silahını temizlerken, kazara kendini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, Çavdar Mahallesi'nde ikamet eden Hacı Ali T.(50) evinde temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu baldırından yaralandı.
Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Sarız Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Hacı Ali T, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA