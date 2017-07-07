Kayseri'de Temel Atma Töreni

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Akademisi ve KAYMEK Sınav Merkezi temeli atıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temel atma törenine, Vali Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Erciyes Üniversitesi Rektörü Muhammed Güven ile vatandaşlar katıldı.



Başkan Çelik, törende yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi'nin kente önemli hizmetler vereceğini ifade etti.



Belediye olarak yapılmayanları yapmaya devam ettiklerini anlatan Çelik, şunları kaydetti:



"Yapılacak olan tesisimiz 3 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip. Merkezimizde 380 metrekare alanlı iki adet mesleki eğitim atölyesi, derslikler, laboratuvar ve idari birimler bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Meslek Akademisi ve KAYMEK Mesleki Sınav Merkezi, Türkiye'de ilk olacak bir proje. Türkiye belediyelerine örnek olacağız. Projenin öncelikli amacı, istihdama katkı sağlamak ve istihdamdaki sıkıntıları gidermek. Sizlerin de bildiği gibi ülkemizde işsizlik var ama bir taraftan da iş gücü sorunu var. Pek çok işletme işçi ararken pek çok gencimiz iş arıyor. Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim Akademisi işte bu tezatlığı ortadan kaldırmak için faaliyet gösterecek."



Vali Süleyman Kamçı ise, yapılacak olan yatırımın kentin nitelikli iş gücünü artıracağını vurguladı.



Milletvekili Tamer de, hemen her gün bir açılış ve temel atma töreni yapıldığını vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.