Kayseri'de "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında 11 bin etkinlik planlandı
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Kayseri'de "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında 11 bin etkinlik planlandı

Kayseri'de 'Telafide Ben de Varım' programı kapsamında 11 bin etkinlik planlandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri İl Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında kent genelinde planlanan 11 bin etkinliğin dönem boyunca hayata geçirileceğini söyledi.

Kayseri İl Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında kent genelinde planlanan 11 bin etkinliğin dönem boyunca hayata geçirileceğini söyledi.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında öğretmenler için düzenlenen programa katılan Çandıroğlu, ilçede görev yapan öğretmenlere eşlik ederek Kayabaşı ile Başgöl mevki arasındaki doğa yürüyüşüne kaldı.

Çandıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri'de "Telafide Ben de Varım" programı kapsamındaki etkinliklere Bünyan'da başladıklarını belirtti.

Bu süreçte akademik eğitimin yanı sıra öğrencilere daha çok sosyal etkinlik imkanı sağlayacaklarını aktaran Çandıroğlu, "Salgın sürecini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Bakanlığımızın çalışmaları doğrultusunda biz de bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Sadece öğrenciler için değil öğretmenlerimiz için de birtakım etkinlikler hazırladık. Bugün de öğretmenlerle doğa yürüyüşü gerçekleştireceğiz." dedi.

Çocukların salgın döneminin etkilerinden çıkmalarında bu sürecin önemli rol oynayacağını vurgulayan Çandıroğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin ağırlıklı olarak sosyal etkinlikler içerisinde olmasını, sosyalleşmesini, arkadaşlarıyla okuluyla birtakım etkinliklerde bulunmasını istiyoruz. Kayseri'de 'Telafide Ben de Varım' projesi bağlamında 11 bin etkinlik planlanmış durumda. Bu projenin esas amacı çocukların sosyal etkinlikler içerisinde bulunması. Doğa yürüyüşleri, okullarda sanatsal, sportif, kültürel etkinlikler yapılacak. Bu süreçte sınıf ortamında bulunamayan çok çoğumuz var. Yapacağımız faaliyetlerle bu çocukların bir araya gelmesini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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