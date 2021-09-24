Kayseri'de tedavisi tamamlanan Hint gölet balıkçıl doğaya bırakıldı - Haberler
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Kayseri'de tedavisi tamamlanan Hint gölet balıkçıl doğaya bırakıldı

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de tedavisi tamamlanan Hint gölet balıkçıl doğaya bırakıldı

Kayseri'de yaralı bulunan Hint gölet balıkçıl, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salıverildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yaralı bulunan Hint gölet balıkçıl, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salıverildi.

Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, duyarlı bir vatandaş tarafından Hürmetçi Sazlığı sulak alanında yaralı bulunan Hint gölet balıkçıl, bakım ve tedavisi için milli park ekiplerine teslim edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı'nda veteriner hekimlerce gerekli tedavisi tamamlanan kuş, ekiplerce teslim alınarak doğal yaşam alanı olan Hürmetçi Sazlığı'na bırakıldı.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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