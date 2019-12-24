Kayseri'de taşımalı eğitime ara
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Kayseri'de taşımalı eğitime ara

Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, bir gün idari izinli sayılacakları bildirildi.

24.12.2019 23:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:20
Kayseri'de taşımalı eğitime ara

'nin ve ilçelerinde kar yağışı sonrası olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin, bir gün idari izinli sayılacakları bildirildi.

Yahyalı Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçeye bağlı bazı mahallelerden taşımalı eğitimle ilçeye gelen öğrenciler, yarın idari izinli sayılacak.

Öte yandan Sarız ilçesinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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