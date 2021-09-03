Kayseri'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı
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Kayseri'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı

Kayseri'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı.

Danişmend Gazi Mahallesi'nde 2 gün önce evindeki pompalı tüfeğiyle tartıştığı komşusu E.K'yi (41) öldüren F.K'nin (29) Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Melikgazi ilçesinde 2 gün önce komşular F.K. ile E.K. arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle ağır yaralanan E.K. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Şüpheli, olayın ardından polis ekiplerine teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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Kayseri'de tartıştığı komşusunu pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı - Haberler
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