Kayseri'de tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla yaralayan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla yaralayan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Otomobil parkı konusunda tartıştığı öğretmen komşusu M.D. tarafından 10 Mart'ta tabancayla ağır yaralanan O.D, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde müstakil evde oturan O.D. ile öğretmen komşusu M.D. arasında otomobil parkı konusunda tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, O.D'yi tabancayla ateş ederek vurmuştu.
Başından ağır yaralanan O.D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmış, polis merkezine giderek teslim olan zanlı tutuklanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya