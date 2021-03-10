Kayseri'de tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
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Kayseri'de tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

10.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 10.03.2021 18:59
Kayseri'de tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan bir kişi tutuklandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan bir kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde müstakil evde oturan O.D. ile öğretmen komşusu M.D. arasında otomobil park edilmesi konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, O.D'yi tabancayla ateş ederek vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Başından ağır yaralanan O.D, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis merkezine giderek teslim olan zanlı, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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