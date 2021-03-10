Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

10.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:38

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde müstakil evde oturan O.D. ile öğretmen komşusu M.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, O.D'yi tabancayla ateş ederek vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Başından ağır yaralanan O.D, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, polis merkezine giderek teslim oldu.

Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı
Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Pervin Buldan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Hülya Avşar Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Halis Özkahya Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tartıştığı komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 10:38:53. #1.14#
title