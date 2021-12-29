Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı yakalandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı, gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Mehmet Baldöktü Caddesi'nde dün E.K'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçan E.C'yi kent merkezindeki bir ikamette yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Otomobilinde tartıştığı E.C. tarafından dün bıçakla yaralanan E.K, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamış, zanlı olay yerinden kaçmıştı.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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