Kayseri'de tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı, kız kardeşi ve yengesini de yaraladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı, kız kardeşi ve yengesini de yaraladı

02.10.2020 10:11 | Son Güncelleme: 02.10.2020 10:16
Kayseri'de tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı, kız kardeşi ve yengesini de yaraladı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli, kız kardeşi ve yengesini de yaraladı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli, kız kardeşi ve yengesini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde C.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi H.D. ve ağabeyinin eşi D.D. ile S.K'yi av tüfeğiyle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, S.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobiliyle olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Mert Fırat Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Can Bartu Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Uefa Türk Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı, kız kardeşi ve yengesini de yaraladı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 10:20:46. #1.15#
title