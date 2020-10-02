Kayseri'de tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı, kız kardeşi ve yengesini de yaraladı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli, kız kardeşi ve yengesini de yaraladı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldüren şüpheli, kız kardeşi ve yengesini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde C.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kız kardeşi H.D. ve ağabeyinin eşi D.D. ile S.K'yi av tüfeğiyle yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, S.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otomobiliyle olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün