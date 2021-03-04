Kayseri'de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı (2)

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜKayseri'de tartıştığı eski eşi Şükrü Efe (40) tarafından tabanca ile vurulan Nuran Koçer (40), kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Kayseri'de tartıştığı eski eşi Şükrü Efe (40) tarafından tabanca ile vurulan Nuran Koçer (40), kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk annesi kadının cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay sonrası kaçan Şükrü Efe'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN