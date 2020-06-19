Kayseri'de tartıştığı eşini tüfekle yaralayan ve kaçan koca aranıyor Kayseri'de tartıştığı eşini tüfekle yaralayan koca kaçtı.

Kayseri'de tartıştığı eşini tüfekle yaralayan koca kaçtı.

Merkez Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde, Perihan G. ile kocası Ahmet G. bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet G. tüfekle eşini yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Perihan G. hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA