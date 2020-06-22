Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında
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Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında
22.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:26

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ö.C. (20) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki eşi D.C.(18) duruşma solununda hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmayı takip etti.

Sanık Ö.C. savunmasında, olaydan bir gün önce bir yakınlarının nişanına gittiklerini ve orada eşinin eski sevgilisi ile karşılaşınca sinirlendiği için eşiyle aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Olay günü de eşinin telefonda biriyle konuştuğunu görünce yeniden tartışmaya başladıklarını öne süren sanık Ö.C, "Eşim üç kez beni aldattı. 'Onu bildiğin halde neden benden ayrılmıyorsun?' deyip hakaret edince kendimi kaybettim. Mutfaktan bıçağı alarak bayağı vurdum. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum, sadece ilki aklımda. Kendime geldiğimde bacağımdan kendimi yaraladığımı da fark ettim. Eşim üst komşuya gitmişti. Ambulansı aradım. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, eşimi seviyorum." diye konuştu.

Müşteki kadın D.C. ise olay öncesi gittikleri nişanda eski sevgilisini gören eşinin çok sinirlenerek o kişiyle tartıştığını, araya girmelerinin ardından arkadaşlarını arayarak, "Gelin beni buradan alın, yoksa cinayet çıkacak." dediğini ifade etti.

Bıçaklı saldırıdan sonra müzik açmış

Olay günü de eşinin, cep telefonuna gelen bedava kontörü bahane ederek tartışmaya başladığını, mutfaktan bıçağı alarak dışarı gitmek isteyince, kendisine zarar verir düşüncesiyle engel olmaya çalışınca, eşinin bıçakla kendisine saldırdığını iddia eden D.C, şunları söyledi:

"Bıçakla vurmaya başladı. Hiçbir şey hissetmiyordum. Yüzüme vurunca, ağzımdan çok kan aktı. Bana, 'cinayet işledikten sonra ne yaparım biliyor musun?' diye sordu. 'Müzik dinlerim.' deyip müziği açtı. Bu arada kavgayı öğrenen halası geldi, onu tuttu, bana da 'kaç' dedi. Ben de sürünerek üst komşuya gittim. 'Ambulansı arayın, ölüyorum.' dedim. Eşim peşimden geldi, kapıyı açmadık. Bana, 'daha bitmedi.' dedi. Eşimi kesinlikle aldatmadım. Şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanık Ö.C'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Olay

Gediris Caddesi'ndeki evlerinde 20 Mart'ta, Ö.C. ile eşi D.C. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.C, D.C'yi bıçakla yaralamıştı. Evden kaçarak komşusuna sığınan kadın, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.C, sevk edildiği mahkemece tutuklanmış, hakkında, "basit tehdit", "eşi kasten öldürmek" ve "hakaret" suçlarından dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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