Kayseri'de tartıştığı babasını önce tabancayla vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü
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Kayseri'de tartıştığı babasını önce tabancayla vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de tartıştığı babasını önce tabancayla vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi babasını önce tabancayla vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kişi babasını önce tabancayla vurdu sonra bıçaklayarak öldürdü.

Yeşilyurt Mahallesi 2775 Sokak'ta M.T.E. (34), evlerinde babası A.E. (66) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.E, babasını tabanca vurduktan sonra bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri geldi.

Daireye giren sağlık ekipleri A.E'nin öldüğünü belirledi. Jandarma ekiplerine cinayeti işlediği silah ve bıçakla teslim olan M.T.E. gözaltına alındı.

A.E'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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