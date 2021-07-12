Kayseri'de tartışma üzerine oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı
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Kayseri'de tartışma üzerine oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı

Kayseri'de tartışma üzerine oğlunu tabancayla öldüren baba tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan şüpheli N.K. (71), Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fevzioğlu Mahallesi'nde bir ikamette dün N.K. ile oğlu A.K. (35) arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu tabancayla vurmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.K'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, baba N.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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