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Tartışma üzerine bıçaklanan kişi öldü

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan E.K. (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan E.K. (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Mehmet Baldöktü Caddesi'nde E.K. ile otomobilinde bulunan E.C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada E.C. bıçakla E.K'yi ağır yaralayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan E.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.K'nin cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Tartışma üzerine bıçaklanan kişi öldü

Tartışma üzerine bıçaklanan kişi öldü

Tartışma üzerine bıçaklanan kişi öldü

Tartışma üzerine bıçaklanan kişi öldü

Tartışma üzerine bıçaklanan kişi öldü

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Balkondan düşen genç kız öldü

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

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