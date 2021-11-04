Kayseri'de tarım ve hayvancılık fuarı açıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri 16. Tarım, Hayvancılık, Gıda Fuarı ve Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açıldı.

OSB TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki açılış, Türkmenistan'dan gelen sanatçıların mini konseriyle başladı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur, Kayseri'nin önemli bir sanayi kentinin yanı sıra önemli bir tarım kenti de olduğunu söyledi.

Tarımsal üretimin önemine dikkati çeken Yibur, "Tarım sektörü, ülke nüfusunun sağlıklı beslenmesinin yanı sıra milli gelire ve istihdama katkı sağlaması, tarıma dayalı sanayimizin ham madde ihtiyacının karşılanması, ihracata katkı sağlaması hatta sanayiye sermaye aktarması açısından çok önemli." diye konuştu.

Fuar alanında hem üreticiyi hem de tüketiciyi bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını ifade eden Yibur, fuar merkezinin 30 bin metrekare kapalı alanı, 15 metre yüksekliği ve 1500 araçlık otoparkı ile Türkiye'nin en modernlerinden birisi olduğunu belirtti.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış ise geleceğin sektörünün tarım ve gıda olacağını, bunun salgın döneminde daha iyi anlaşıldığını dile getirdi.

Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun da fuarda 1900'e yakın sektör temsilcisinin bulunduğunu aktardı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın resmi açılışı yapıldı.

Bir traktör firmasının satış müdürü Alparslan Kavlak, yaklaşık 2 yıldır salgın dolayısıyla fuarlarda bir araya gelemediklerini belirtti.

Çiftçinin fuara ilgisinin iyi olduğunu ifade eden Kavlak, "Hafta sonu yoğunluk bekliyoruz. Yeni ürünlerimizle katılıyoruz fuara. 45 beygirden 300 beygire kadar traktörlerimiz var." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan stantta kentin gilaburu, elma, kuru kayısı gibi yöresel ürünlerinin de tanıtıldığı fuarda, akıllı su sistemlerinden tohuma, traktörden tarım ilaçlarına kadar pek çok ürün bulunuyor.

Fuar, 7 Kasım'a kadar açık kalacak.

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