Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 19 yaralı
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Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 19 yaralı

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 19 yaralı
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.İ. idaresindeki 38 F 4975 plakalı tır, Karacabey Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 46 PF 661 plakalı minibüs ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 19 yaralı
Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 19 yaralı
Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 19 yaralı
Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 19 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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Kayseri'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 19 yaralı - Haberler
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