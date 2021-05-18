Kayseri'de tarihi mekanlarda çekilen "19 Mayıs" temalı klipte sporcular rol aldı

Kayseri'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tarihi mekanlarda sporcuların rol aldığı klip hazırlandı.

Kayseri'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tarihi mekanlarda sporcuların rol aldığı klip hazırlandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan klipte, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, Kültepe Kaniş Ören Yeri, Soğanlı Vadisi ve Kayseri Kalesi gibi kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinde, 12 branşta faaliyet gösteren sporcular kendi alanlarıyla ilgili sportif faaliyetler gerçekleştirdi.

"19 Mayıs" temalı klip, "Kayseri'de her yerde spor" başlığıyla sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı