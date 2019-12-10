Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
10.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:04
Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anbar Mahallesi'nde şüphelendikleri M.P'nin aracında arama yaptı.
Aramada, ağaç kabuğuna yazılmış belge, bakır kutu ve bakır kitapçık ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA