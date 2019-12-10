Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

10.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:04
Kayseri'de tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Anbar Mahallesi'nde şüphelendikleri M.P'nin aracında arama yaptı.

Aramada, ağaç kabuğuna yazılmış belge, bakır kutu ve bakır kitapçık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA
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