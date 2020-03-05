Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 753 sikke ele geçirildi

05.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:46

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser operasyonunda 753 sikke, 13 obje ve iki adet hassas terazi ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Melikgazi ilçesinde Z.A. ve R.B'nin evlerinde 711 sikke, 13 obje ve iki hassas terazi buldu, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kent merkezindeki diğer operasyonda ise ellerindeki 42 sikkeyi satmak isteyen C.A. ve Ö.T. de jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA